Emanuel Herrera: "Sería un sueño hermoso jugar por la Selección Peruana"

El argentino Emanuel Herrera, delantero de Sporting Cristal, conversó con ‘RPP Noticias’ para reconocer que le gustaría nacionalizarse y defender la camiseta de la Selección Peruana, pero que desconoce el procedimiento a seguir.

“Mucho del presente que atravieso obedece a que me siento cómodo en este club y país, mi familia súper contenta y si queremos viajar a Rosario tomó un avión y en cuatro o cinco horas llegamos. Tengo contrato con Cristal por tres años y en este momento no pienso en irme a otro lado, quiero disfrutar este presente. Se podría decir que encontré mi lugar en el mundo”, declaró Emanuel Herrera.

“La gente es muy buena y me trata bárbaro, por ello si me proponen que me nacionalice peruano no la pensaría dos veces. Sería un sueño jugar por una selección. En mi país es difícil por los jugadores que y aquí, en Perú, lo haría a ojos cerrados. Sería un sueño hermoso jugar por Perú, pero más allá de ello no sé qué trámites se tienen que hacer” , agregó.

Por otro lado, el futuro convocado de la Selección Peruana señaló sentirse muy cómodo en Sporting Cristal por el buen ambiente que se maneja en la interna y por la gran relación que existe con el entrenador Mario Salas.

“Hoy en día los compañeros del equipo me facilitan las cosas para hacer los goles. Realmente me gusta cómo diseña los partidos el ‘profe’ porque cada uno ya sabe lo que tiene que hacer en la cancha. Por ejemplo, en Melgar las cosas también me salieron bien, aunque la diferencia es que acá, en Cristal, juego siempre de arranque y allá rotaba mucho”, sentenció Emanuel Herrera.