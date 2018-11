Emanuel Herrera: "No estoy desesperado por jugar en la Selección Peruana"

El atacante argentino Emanuel Herrera conversó con TV Perú para expresar su intención de jugar por la Selección Peruana en un futuro. Sin embargo, el delantero argentino sabe que no debe desesperarse porque primero debe cumplir una serie de requisitos.

Las palabras del máximo goleador de Sporting Cristal, en la presente temporada, fueron claras al manifestar que “cualquier futbolista sueña” con representar a un país.

“Han dicho que me gustaría jugar en la Selección Peruana como si estuviera desesperado, pero no es así. Sé que tengo que cumplir años en el país para nacionalizarme y llegar a ser considerado, pero obviamente cualquier futbolista sueña con estar en una selección”.

“Es lo más grande que hay, aunque sé que es difícil y complicado por la edad pero a mí me encantaría jugar en la selección”, agregó Emanuel Herrera.

Sobre su llegada al fútbol nacional: “Me encontré con un comando técnico en Cristal que le gusta ir para adelante y a mí me hace sentir muy cómodo el modo de jugar del equipo. Tengo grandes compañeros y gracias a Dios me he entendido bien con ellos”.

“Creo que mi buen momento pasa por la madurez que quizá no tuve en otros lados”, concluyó Emanuel Herrera.