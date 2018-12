Edwin Oviedo: "Quisiera convocar a elecciones, pero FIFA no me lo permite"

¿Qué pasaría con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) si Edwin Oviedo, presidente de la institución, recibe 24 meses de prisión preventiva? El titular lo explicó en una entrevista con Latina.

“Espero que no suceda (ser detenido), pero si sucediera esa situación, asumiría el vicepresidente (Franklin Chuquizuta). Es una persona de la liga departamental, quien tomaría esta responsabilidad”, indicó.

Oviedo también reveló por qué no ha dado un paso al costado del cargo en la FPF. “Yo me siento inocente, las investigaciones duran años, entonces, nosotros estamos en un proceso de adecuación de los nuevos estatutos que FIFA impone y nosotros estamos es esa etapa”, añadió.

El directivo aseguró que cuenta con el respaldo de Conmebol y FIFA para que pueda desarrollar lo planificado con la federación. “Tengo que continuar con esa labor que pide la federación de la adecuación”, sostuvo.

Edwin Oviedo ha revelado que tenía en mente convocar a nuevas elecciones en la FPF. Sin embargo, tras consultar con FIFA, el dirigente recibió una respuesta negativa del ente rector del fútbol en el mundo.

“(El Congreso) no tiene necesidad de recortar mi mandato porque yo quisiera convocar a elecciones este año 2018 (su mandato vence el 2020). Me encantaría, es más hice la consulta a FIFA y me han dicho que no lo puedo hacer porque la FIFA, hace un año o dos años, ha dado una normativa que todas las federaciones miembros tienen que elegir con los nuevos estatutos adecuados a los de FIFA”, indicó.

El titular de la federación usó como ejemplo el caso de Uruguay, cuyos dirigentes convocaron elecciones para elegir nuevos representantes. “FIFA los intervino y suspendió porque quisieron hacerlo con los antiguos estatutos”, finalizó.