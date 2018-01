Edison Flores se refirió al regreso de Paolo Guerrero a la Selección Peruana

El centrocampista Edison Flores conversó con el diario ‘Líbero’ para referirse al presente de la Selección Peruana con miras al Mundial Rusia 2018, pero lo que más llamó atención fue cuando se refirió al regreso del capitán Paolo Guerrero.

“Me sentí muy contento, apenas me enteré lo llamé a Guerrero. Le dije que su presencia era muy importante para todos nosotros. Él me agradeció, me dijo que Perú irá con todo al Mundial, de eso tenemos que encargarnos nosotros. Es cierto, iremos con todo al Mundial a hacer historia”.

Por otro lado, Edison Flores analizó el poderío de Francia en el Grupo C por presentar jugadores con grandes cualidades que militan en la élite del fútbol mundial.

“Francia es un rival de jerarquía, candidato al Mundial y con muchas figuras. Será difícil como todos los equipos, pero debemos prepararnos para saber hacerle daño”.

Cabe resaltar que Paolo Guerrero disputará la Copa del Mundo con la Selección Peruana tras la reducción de su castigo por parte de la FIFA, quien decidió sancionarlo tras la aparición de un “resultado analítico adverso” en la prueba antidoping luego del empate ante Argentina.