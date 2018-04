¿Cristian Benavente y Claudio Pizarro irán al Mundial? Ricardo Gareca respondió

Ricardo Gareca dio entrevista a AS de España y opinó sobre el rendimiento de dos jugadores que vienen siendo comentados por su posibilidad de ir al Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana. Hablamos de Cristian Benavente y Claudio Pizarro, dos exponentes que han estado bajo el mando del estratega para formar parte de los 23 convocados a la próxima Copa del Mundo.

“Cristian Benavente es uno de los jugadores que tiene posibilidades. Va a depender de él, de su rendimiento. Pero siempre es un joven seguido por nosotros. Tenemos muchas expectativas en él. ¿Y Claudio Pizarro? Tiene posibilidades si mantiene una regularidad. Siempre le hemos seguido y lo seguimos haciendo. Llegado el momento dependerá de la situación y el nivel que él haya mostrado. Nosotros ya tenemos algunos nombres que estarán en Rusia y la seguridad radica en que tenemos un grupo importante, una base importante. A partir de ahí gira una posible lista definitiva”, dijo Ricardo Gareca en As de España.

Referente a Paolo Guerrero, señaló que “está centrado en la preparación para estar en el Mundial. Nosotros estamos en comunicación constante con él. Está haciendo mucho para llegar de la mejor manera al Mundial”.

Finalmente, puso paños fríos sobre su posibilidad de dirigir en Europa después del Mundial Rusia 2018. “No he recibido ninguna oferta, pero sí que me gustaría. Siempre fue algo pendiente en mí el hecho de dirigir equipos europeos pero, hasta la fecha, no se ha dado”.

La Selección Peruana jugará ante Escocia, Suecia y Arabia Saudita previo a su debut en la Copa del Mundo ante Dinamarca el próximo 16 de junio por la primera fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018.