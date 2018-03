Cristian Benavente: “no sé por qué la gente me quiere tanto”

Después de conseguir un triunfo importante por 2-0 ante Croacia, la Selección Peruana continúa sus trabajos pensando en Islandia para continuar con su buena racha. Cristian Benavente estaría desde la partida y contó sus expectativas de cara al encuentro que se jugará el martes 27 de marzo desde las 19:00 horas de Perú en el Red Bull Arena de New Jersey.

Perú vs Islandia EN VIVO por el amistoso amistoso en New Jersey

“Si el profe ha dicho que va a colocar una oncena inicial distinta, mañana o el mismo día del partido lo veremos porque todavía no sabemos nada. Juegue quien juegue, hay que intentar ganar. Islandia será un rival duro, si están en el Mundial no es por casualidad”, dijo Cristian Benavente.

“Es algo que yo no he decidido que sea así, siempre agradezco por el apoyo a la selección y a mí también. ¿Si me siento el jugador del pueblo? Me siento un jugador de la selección. No sé por qué la gente me quiere tanto, si supiese lo diría. Me sorprende para bien que la gente me quiera tanto a pesar de que no haya hecho mi carrera en Perú y no haya sido convocado en los últimos encuentros”, finalizó el volante de Sporting Charleroi.

Cristian Benavente ingresó a los 64 minutos por Christian Cueva, pero no pudo demostrar mucho en su juego tras la expulsión de Yoshimar Yotún. Sin embargo, Ricardo Gareca le dará otra oportunidad para confirmar su nómina de 23 jugadores al próximo Mundial Rusia 2018.