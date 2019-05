Claudio Pizarro le responde a Ricardo Gareca: "Nos estamos acostumbrando a la milonga"

Claudio Pizarro respondió este viernes a Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana, luego que este señalara que no puede convocar a un futbolista que se autoexcluyó de la ‘Blanquirroja’ por no jugar el Mundial Rusia 2018.

En extensa conferencia de prensa, donde anunció la lista de 23 convocados a la Copa América, Gareca justificó así la no convocatoria del delantero del Werder Bremen de Alemania: “Si un jugador declara, como él dijo, que no tiene sentido ser llamado a la selección, no puedo hacer nada. Cualquiera que se autoexcluye no puedo estar convenciéndolo. Siempre hemos manifestado que nadie tiene las puertas cerradas y en la convocatorias damos muestras de eso y no nos importa la edad, pero cómo vamos a convocar a alguien que no le encuentra sentido a ser llamado”.

Esto generó una contundente respuesta de Claudio Pizarro, quien negó que se haya autoexcluido de la Selección Peruana.

“Jamás me autoexcluí de la Selección… Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión. Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga…”, soltó Claudio Pizarro en su cuenta oficial de Twitter.

Jamás me Autoexcluí de la Selección….

Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa Autoexclusión..

Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga… — Claudio Pizarro (@pizarrinha) 31 de mayo de 2019

Claudio Pizarro, futbolista de 40 años, continuará su carrera por una temporada más en el Werder Bremen, club donde es ídolo absoluto.