Carlos Zambrano reveló charla con Ricardo Gareca tras el Perú vs Alemania

El defensor Carlos Zambrano no ocultó su deseo de volver a defender la camiseta de la Selección Peruana y para ello deberá cumplir un requisito fundamental, el cual conoció en su charla con el entrenador Ricardo Gareca una vez finalizo el amistoso en Alemania.

“Los últimos meses no he tenido mucha continuidad en el Dinamo de Kiev (ahora juega en el Basilea), sé que, si no juego, no me convocan. Conversé con Ricardo Gareca, todo muy bien con el ‘profe’, siempre hubo buena onda con él, pero sé que, si no juego, es difícil que me convoquen. (Gareca) Siempre me dijo las cosas claras, también los asistentes. Yo quiero volver a la selección, es un sueño de todo futbolista”, expresó Zambrano en Movistar Deportes.

Sobre el rendimiento de los defensores peruanos en esta fecha FIFA doble , el ‘León’ indicó que “todos respondieron bien” y que se siente “contento por ellos”. “Araujo, Santamaría, todos, Ramos que ya tiene más experiencia, jugaron muy bien. No es fácil jugar en la selección”, continuó.

En otro momento, Carlos Zambrano dijo que los partidos frente a Holanda y Alemania le dejó buenas sensaciones, a pesar de las derrotas, ambas por 2-1.

“Los dos últimos partidos me gustaron mucho en general. Me fijé más en la defensa, pero el equipo en general muy bien. Por mala suerte nos vamos con resultados negativos, pero esto es para aprender”, concluyó.