Beto Da Silva: “Quiero demostrar que puedo aportar a la Selección”

Beto Da Silva, actual jugador de Argentinos Juniors, ha señalado que tras ser convocado por Ricardo Gareca para los amistosos que este mes la Selección Peruana afrontará contra Croacia e Islandia, espera demostrar que puede ser un gran aporte de cara al mundial de Rusia 2018.

En declaraciones a Todo Fútbol, Da Silva comentó: “Mi esposa me tenía mucha fe, yo siempre también me tuve mucha fe, esperé mucho esta convocatoria. En las convocatorias anteriores yo estaba lesionado, a pesar de no estar convocado siempre estuve en contacto con la Selección, por más que uno no esté en el llamado siempre estaban pendiente de mí”.

Por otro lado, Beto Da Silva, consciente que la convocatoria es una gran oportunidad y que no debe desperdiciarla, expresó: “Mis padres están muy contentos por la convocatoria también, lo primero que me dijeron es que me prepare de la mejor manera que esta es mi oportunidad. Si me toca la oportunidad de jugar en los amistosos espero mostrar que puedo aportar en la Selección”.

Finalmente, Beto Da Silva señaló que poder ir al mundial es una de sus más grandes ilusiones: “En mi carrera el momento más feliz que tengo es mi debut con la Selección. Para mí la Selección es lo máximo, estamos próximos a jugar un Mundial y si llego a estar va a ser un sueño realizado”.