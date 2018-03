Benavente: “Me sorprende que la gente me quiera tanto”

La convocatoria de Christian Benavente emocionó a todos los hinchas de la Selección Peruana que ven en el “chaval” a un jugador que, en diversas ocasiones, ha mostrado un sincero cariño y amor por vestir la camiseta “bicolor”. Precisamente, ese cariño que sorprende al propio jugador que, confiesa, desconoce los motivos.

“Es algo que yo no he decidido que sea así, siempre agradezco por el apoyo a la Selección y a mí también. No me siento un jugador del pueblo sino más bien un jugador de la Selección. No sé por qué la gente me quiere tanto, si supiese lo diría. Me sorprende para bien que la gente me quiera tanto a pesar de que no haya hecho mi carrera en Perú y no haya sido convocado en los últimos encuentros”.

Por otro lado, Christian Benavente sabe que podría arrancar de titular ante Islandia y es consciente que es su oportunidad para convencer a Ricardo Gareca que es indispensable en la lista de los 23 que viajarán hacia Rusia 2018.

“Aún no sabemos si el ‘profe’ colocará una oncena inicial distinta porque todavía no sabemos nada. Juegue quien juegue, hay que intentar ganar. Islandia será un rival duro, si está en el Mundial no es por casualidad”.