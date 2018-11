Benavente: “Estoy contento por volver a la Selección”

Cristian Benavente es uno de los jugadores más queridos por la afición de la Selección Peruana. El ‘Chaval’ ha vuelto a la convocatoria hecha por Ricardo Gareca y desde el domingo 11 de noviembre se encuentra en Lima concentrando con la ‘bicolor’ mostrándose más que contento al ser convocado y con la chance de tener minutos ante los cuadros de Ecuador y Costa Rica.

En declaraciones a América Deportes, Cristian Benavente traslució la felicidad que lo embarga por volver a formar parte de la Selección Peruana: “Estoy contento por volver a la Selección peruana. Antes no pude por una lesión y uno se lamenta, pero ahora sí está todo bien para jugar”.

Benavente agregó que se enfoca en hacer bien las cosas y pasarlo bien: “El objetivo es siempre disfrutar e intentar lo máximo para que todo salga bien”.

Asimismo, Cristian Benavente se refirió a Christian Cueva que en esta ocasión no fue convocado a la Selección Peruana: “Cueva debe estar aquí porque es un buen jugador. Esté Christian o no, intentaré hacer lo mejor, ya sea en la posición en la que me desempeño en mi club o no”.