Ricardo Gareca se despide de la selección peruana en el Hotel Hilton en Miraflores y también dará las razones que lo llevaron a desistir de la propuesta hecha por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para su renovación. El ‘Tigre’ no quiso referirse al tema económico, pero sostuvo que no se sintió “defraudado o utilizado”.

“El tema contractual jamás lo manejé, siempre lo hizo el doctor Cupelli. Jamás me sentí utilizado, nunca nos sentimos de esa manera. Simplemente cada momento tiene su particularidad. El hecho de estar con el presidente Lozano fue circunstancial. Cada uno tiene una manera de conducir”, sostuvo el ‘Tigre’.

“En el área deportiva nunca tuve un problema, antes de viajar a Buenos Aires, hablamos de un interés real y deportivo. Desayuné con el presidente y solo se hablaba del área deportivo. Después se tenía que pasar de un tema contractual”, sentenció Gareca.

Gareca y su futuro

Antes de concluir su intervención, el entrenador respondió con relación al siguiente reto para su carrera, pero reconoció que, de momento, no posee algún ofrecimiento por parte de un club o un equipo nacional.

“En Argentina no tengo ningún ofrecimiento. En realidad, en estos momentos, no tengo ningún ofrecimiento de ningún lado. Uno llama ofrecimiento real cuando es oficial, cuando se comunica un presidente conmigo o con el doctor Cupelli. Mientras yo no tenga algo oficial no lo puedo considerar. Por el momento no tengo nada”, sostuvo.

Luego del repechaje contra Australia, Gareca volvió a Perú y más tarde se marchó a su país. En ese periodo, la prensa local indicó que el ‘Tigre’ aparecía como alternativa para Boca Juniors, club que terminó su vínculo con Sebastián Battaglia. También se mencionó a Independiente de Avellaneda, como potencial reemplazante de Eduardo Domínguez.