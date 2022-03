Hubo cierta preocupación en la Videna a poco del Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Desde Italia, los reportes indicaron que Gianluca Lapadula sufrió una lesión en el tobillo y por esa razón no fue considerado en la convocatoria del Benevento para medirse a Brescia en la Serie B este martes.

Pero, conforme avanzaron las horas, el panorama se aclaró con relación a la dolencia del ‘Bambino de los Andes’. De hecho, Ricardo Gareca ya recibió la información oficial sobre el artillero y, a juzgar por lo mencionado por el entrenador de la selección peruana, no habría grandes inconvenientes con el ‘9′.

“Gianluca está bien. Que yo sepa es un problema leve que no le va a permitir jugar este fin de semana”, expresó el ‘Tigre’ Gareca en declaraciones a los medios de comunicación que esperaron novedades en el exterior de la Videna. Este lunes, el equipo nacional inició con los entrenamientos pensando en la última fecha doble de las Clasificatorias.

El caso de Lapadula

Gianluca Lapadula no fue convocado por el comando técnico de Benevento para el partido contra Brescia en el marco de la jornada 30 de la Serie B de Italia. El también delantero de la selección peruana no estaba suspendido en el campeonato de ascenso.

Este lunes 14 de marzo, el conjunto de las ‘Brujos’ anunció de forma oficial su convocatoria de 21 jugadores y sorprendió la ausencia de ‘Lapagol’, que incluso la jornada pasada ante el Crotone había sido titular.

La no convocatoria de Gianluca Lapadula podría tener dos explicaciones: un descanso luego de afrontar una importante seguidilla de partidos tras estar de para por casi dos meses o que actualmente tenga alguna molestia física de la cual no se conocen mayores detalles. No obstante, el periodista italiano Massimiliano Mogavero informó que el ariete sufre un leve esguince de tobillo.

Cabe mencionar que el cotejo contra Brescia iba a ser el penúltimo de Benevento antes de la fecha FIFA. El fin de semana (sábado 19 de marzo), esta programada la contienda contra Frosinone. Recién después de ese partido, Gianluca Lapadula debe reportar con la Blanquirroja, con miras a los partidos ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima.