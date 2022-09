La Selección Peruana inició con una derrota en el primer partido con Juan Reynoso como entrenador. El conjunto blanquirrojo cayó por un gol de Hirving Lozano ante México y, tras finalizar el partido, Pedro Gallese realizó un análisis del partido amistoso internacional por fecha FIFA, así como contó su conversación con la plantilla que jugó el repechaje.

“Partido bastante cerrado, desde un primer minuto ellos nos salieron a presionar mucho. El equipo está tranquilo, está bien, se sintió bien en la cancha, tiene la personalidad de jugar y creo que en el segundo tiempo sometimos a México que en una pelota parada se encuentran el gol”, sostuvo Gallese en conferencia de prensa.

El guardameta nacional se animó a hablar sobre lo que sucedió después del partido de Perú vs. Australia en Qatar: “Se juntó el grupo, se sabía que se tenía que pasar el trago amargo del repechaje. Todos estábamos orgullosos de lo que se hizo más allá que no se logró el objetivo. Otra selección en nuestra posición que hubiese estado penúltimo o último no hubiese salido de ahí. Este es otro proceso, estamos comprometidos con esto”.

Pedro Gallese no se justificó por la derrota, pero se refirió al estadio en el que jugaron ante la Selección Mexicana: “La cancha no estaba en buenas condiciones, pero eso juega para los dos, no es excusa. Al final creo que si hubiese habido un mejor escenario creo que nuestro juego se hubiera visto mejor”.

México venció a Perú con un gol de Hirving Lozano en la recta final. La Selección Peruana jugó este sábado ante la ‘Tri’ en un amistoso celebrado en la ciudad estadounidense de Pasadena (California) con un espectacular ambiente en las gradas.