Confía en su pronto regreso. Paolo Guerrero brindó declaraciones para FIFA Plus, donde se refirió a la posibilidad de llegar a jugar el repechaje por el Mundial Qatar 2022 junto a la Selección Peruana. El delantero peruano se encuentra en Estados Unidos, enfocado en su recuperación.

“¿Qué si llego al 13 de junio? Yo por mi selección mato. Yo por Perú juego hasta cojo. Estoy a disposición. Eso va a depender de mí, de cómo esté. Tengo que ser sincero conmigo: lo que más quiero es estar 100% bien y poder jugar sin ningún problema. No quiero adelantar nada, no quiero apresurar nada. Estoy con mi proceso de recuperación. Pero si llego al 13 y estoy en óptimas condiciones… ¿por qué no?”, sostuvo Paolo.

Guerrero lleva mucho tiempo sin jugar, más de 215 días oficialmente, debido a una serie de sucesos. Primero sufrió una rotura de ligamentos cruzados y no se recuperó bien. Tras ello, presentó una fibrosis que no lo dejaba en paz.

El jugador que ha sido parte de la Selección Peruana indicó que no se vislumbra sin un balón en sus pies: “Tengo fuerza para pasar por este proceso porque el futbol es mi pasión. Es mi vida. Si yo no juego al fútbol me siento muerto. Me siento incapacitado. No sé cómo explicar lo que significa. Es mi vida y es imposible dejarlo. Pasé por muchos problemas, sobre todo por esta bendita lesión”.

“Ahora me estoy recuperando para volver fuerte, lo mejor posible. Para volver a jugar a mi nivel”, agregó el futbolista peruano.

Paolo Guerrero y su fuerza para regresar al campo de juego

El ‘Depredaror’ tiene claro que su esfuerzo por recuperarse tendrá fruto: “Hay momentos donde uno se puede caer. Pero hay que levantarse. Mi papá me enseñó que si te caes 10 veces, te levantas 11. Todo ser humano pasa por momentos malos. Pero ya va a venir. Este es un sacrificio muy grande. Todo sacrificio trae una recompensa. Y así tenga 1000 años de sacrificio, yo sé que la recompensa va a venir”.

“La vida te da sorpresas. Me sacrifico porque el fútbol es mi vida. Y yo lo que mas quiero es jugar al futbol”, acotó el goleador histórico de la selección peruana.