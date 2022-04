Mientras Nolberto Solano piensa en el repechaje que disputará la selección peruana en junio, en Chile indican que el asistente técnico de Ricardo Gareca suena para la Universidad Católica. Los ‘Cruzados’, que han sido irregulares desde que empezó la temporada, se quedaron sin entrenador tras la salida del argentino Cristian Paulucci.

En concreto, TNT Sports Chile señaló que el ‘Maestrito’ fue presentado a José María Buljubasich, el gerente deportivo de la entidad sureña. Eso sí, el nombre del integrante del comando técnico de la Blanquirroja aparece entre los 50 que manejan en la dirigencia de los universitarios. De esa amplia nómina, serán seleccionados cuatro para iniciar con el proceso de entrevistas.

En todo caso, Solano ya tiene experiencia como DT principal. ‘Ñol’ se encargó de liderar el cuadro profesional de Universitario de Deportes en 2012. Al año siguiente, el exseleccionado pasó por las filas de José Gálvez. También tuvo un paso en Internacional de Toronto en Canadá. Luego se sumó a la Blanquirroja como ayudante del ‘Tigre’ Gareca. En el transcurso dirigió el equipo Sub-23 en los Panamericanos del 2019 en Lima.

Solano y la preparación de Perú

Esta semana, Nolberto comentó sobre los planes con miras al repechaje. “Es un poco difícil esto, porque debido a las circunstancias y las fechas, no sabemos si será Emiratos Árabes o Australia. Teníamos que hacer partido de práctica, por la necesidad previa a este encuentro. Nueva Zelanda es un rival que ya conocemos, nos dará una buena pauta para saber cómo llegamos, nos servirá mucho para ese reencuentro que siempre es necesario antes de una fecha clave”, explicó ‘Ñol’.

“No nos sentimos más ni menos que nadie. Somos una selección que siempre ha respetado y tendríamos que respetar. No tendríamos razón para sobrarnos. La gente nos puede llegar a un nivel u opinión, lo cual se respeta, pero no nos olvidemos que se juega contra selecciones y en el fútbol pueden pasar muchas cosas”, manifestó el asistente del ‘Tigre’.

De la misma forma, Solano lamentó que el repechaje sea de eliminación directa: “Da poco margen de error. Si hay un mal partido, con el segundo se puede mejorar. Es importante la programación, juntarnos unos días antes, porque eso nos favorece. Teniendo al grupo unido mucho tiempo, siempre ha respondido. Ojalá que en el partido no haya nada raro, que los muchachos hagan lo que saben”.