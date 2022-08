Antes de asumir el cargo de entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso señaló que pudo contactarse con algunos de los miembros de la Blanquirroja. Sin entrar en detalles sobre los nombres y el contenido de las charlas, el DT aseguró que los futbolistas desean volver al terreno para quitarse la espina por la reciente eliminación camino al Mundial

“Están con sed de revancha. Porque ellos sí lo pueden hacer en cancha. Quieren una nueva oportunidad para poder clasificar nuevamente a un Mundial porque a ellos sí les ha tocado vivir esa sensación que debe ser de locura”, dijo Reynoso este miércoles en conferencia de prensa de la Videna.

Luego, el ‘Cabezón’ Reynoso recalcó que los momentos que viven cada futbolista en sus respectivos clubes será clave para ser considerado en las listas. “Lo más importante que debo decir que es el presente de cada quién marcará si puede ser convocado o no”, sostuvo.

De otro lado, el preparador de 52 años también se refirió a dos referentes: Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. “Lo que marca si eres convocado o no, no es tu edad, sino tu presente. No he tenido la suerte de hablar con Jefferson y Paolo. Pero si están bien, ellos tienen siempre la puerta abierta de la selección”, dijo.

Finalmente, sobre lo que dejó el ‘Tigre’ Gareca, el técnico comentó que “me llamó mucho la atención el equipo como grupo humano, esa parte me convenció, no creo que sea borrón y cuenta nueva. Hay muchas cosas que debemos rescatar de lo que hizo Ricardo y su cuerpo técnico. Hoy en día nos ven distintos internacionalmente”.

Reynoso en la selección

El nuevo DT de la Blanquirroja estará al mando del ‘equipo’ de todo durante el proceso de clasificación al Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México. En ese ciclo, Reynoso Guzmán, además de las Eliminatorias, también tendrá retos importantes en amistoso internacionales y la Copa América del 2024.

¿Cuándo debutará Juan Reynoso?

Juan Reynoso debutará con la selección peruana el próximo 24 de septiembre. El compromiso será un amistoso internacional frente a México en un horario por confirmar. El escenario del choque será el estadio Rose Bowl de Pasadena, en California (Estados Unidos).