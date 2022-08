El día de su presentación oficial, Juan Reynoso realizó una revelación interesante: tener en el radar a futbolistas con ascendencia peruana. “Es un nicho que hay que explotar. Si son jóvenes, mejor. Intentar sumarlos y que acá pueden tener un futuro a nivel de selección peruana”, expresó desde las instalaciones de la Videna.

Unos días después, desde México, el ‘Cabezón’ Reynoso tocó otra vez el tema. En esta ocasión entró en más detalles y, si bien es una idea que maneja con su grupo de trabajo, prefiere llevarla de a pocos. De hecho, aclaró el DT que no contempla considerar alguno de esos elementos con miras a la nómina de septiembre.

“Sería suicida llamarlos en septiembre”, expresó el técnico en una charla con RPP. Luego, el estratega de 52 años contó cuál puede ser el proceso para realizar un acercamiento con aquellos deportistas que actúan fuera de nuestro territorio y poseen raíces peruanas.

“Primero hay que verlos en su ambiente natural, conversar con ellos, saber si le interesa o no venir a la selección. Si les alcanza o no. Si bien hay mucho tiempo, porque con los de afuera hay que ser puntuales con los detalles para que nos den ese plus que falta”, señaló el expreparador de Universitario de Deportes.

En ese sentido, para cerrar el asunto, Reynoso Guzmán reiteró que apuesta por el paso a paso. “No queremos correr, primero hay que gatear, caminar. Sobre todo, con los de afuera. No sea que digan, ‘no, no quiero ir’”, remató.

Nuevos rostros en la Blanquirroja

Reynoso aclaró que mantendrá la base que trabajó en el último proceso y que, en el camino, añadirá otros rostros. “Respetaremos a los que venían con algunos cambios, pero no serán 10 o 12 cambios, hay conocer bien al universo que tantas alegrías nos dio”, explicó.

Luego, el DT de la selección peruana también quiere llevar de a pocos el tema de incluir a juveniles en el cuadro absoluto. “No quisiéramos integrar a los jóvenes con poco tiempo de trabajo y esa primera convocatoria cuando se encuentran con los de la mayor que ya jugaron un Mundial y estuvieron cerca sea algo que les impacte y se cohíban. Recuerden que tenemos años con los de la Sub-20 que no entrenan, no han jugado, queremos que la transición la hagan con gente del torneo local”, indicó.

El debut de Reynoso con la selección

El primer partido de Reynoso con la Bicolor será el 24 de septiembre ante México en Estados Unidos. Para este choque, el DT adelantó que la convocatoria se conocerá, como máximo, el próximo 9 de septiembre. Al mismo tiempo, Juan indicó que la lista tendrá entre 25 y 30 futbolistas.