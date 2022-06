La selección peruana perdió en la ronda de penales ante Australia, en el repechaje a Qatar 2022, y quedó fuera del Mundial. Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la ‘Blanquirroja’, se refirió a lo sucedido y confesó que esta derrota le causó más dolor que la goleada sufrida a manos de Chile (4-0), que provocó la eliminación del equipo en 1997, cuando ejercía el cargo de entrenador.

“Ahora estoy en un momento de reflexión. Normalmente habría tenido que desaparecer algunos días de aquí. Con el tema de Ricardo Gareca y otras cosas, como preparar informes, me quedé”, fueron las primeras palabras del dirigente en conferencia de prensa.

“Quiero que la gente entienda que lo ocurrido nos duele mucho. A mí me duele más del 4-0 ante Chile en 1997, cuando era técnico. Esta vez me dolió más”, manifestó Oblitas, recordando aquel resultado que dejó a Perú sin opciones de clasificar a la Copa del Mundo Francia 1998 (se requería de un empate).

De la misma forma, Juan Carlos Oblitas es optimista de cara al futuro y envió un mensaje para todos los hinchas: “Toca levantarnos. A toda la gente que me escribe, les digo que vamos a levantarnos, porque si bajamos los brazos o la cabeza, no pasará”.

No obstante, también puso en duda su continuidad, aunque aseveró que no es tiempo para referirse al tema. “Esté quien esté, vamos a levantarnos. Es la única manera de llegar a algo en la vida. ¿Qué pasará con mi futuro? No lo sé, soy una persona que está para vivir el día a día. Agradezco a Dios por lo que me da. En un país tan complejo, soy privilegiado. Agradezco al fútbol porque hago lo que me gusta y hasta que donde pueda darme el ‘coco’ (cabeza), estaré ahí”, explicó el director deportivo.

“Me siento fuerte, pero en este momento es difícil hablar de esto (continuidad). Espero tocar este tema unos días después, ojalá con la renovación de Ricardo Gareca hecha”, finalizó Juan Carlos Oblitas.