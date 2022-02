La selección peruana visitará a Uruguay en la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022 y los hinchas de la ‘Blanquirroja’ planean hacer sentir su apoyo desde las tribunas. Debido a la importancia del cotejo, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió establecer un costo de 300 dólares para las entradas de los visitantes, situación que causó lamento en la afición nacional.

Gastón Tealdi, vicepresidente de la AUF, se refirió al tema y aseguró que los valores fueron establecidos tras un análisis del mercado. “Este partido es casi una final para ambos, porque nos jugamos el pasaje para el Mundial. Según nuestra política comercial, ponemos el precio de las entradas de acuerdo a la oferta y demanda”, indicó el vocero en entrevista para RPP.

“Para la tribuna destinada a Perú, tenemos 3300 boletos reservados y 2000 personas todavía tienen la posibilidad de ocuparla. No considero que 300 dólares para la visita sea excesivo, es de acuerdo a lo internacional, sea en finales de la Copa Libertadores o Sudamericana”, agregó el directivo.

“El tema de los precios no es una cuestión particular con la selección peruana, lo mismo hubiera sido contra otro país. El criterio que se usa es por el evento y la circunstancia. Para los uruguayos que fueron a Paraguay, también hubo un costo elevado por su condición de visitante. Ustedes harían lo propio si el partido se jugará en Lima”, resaltó.

De la misma forma, Gastón Tealdi explicó la razón del bajo costo de venta para la fanaticada local. “Los precios para los uruguayos en Montevideo no son elevados porque queremos que el estadio luzca repleto, al margen de la tribuna cedida para el rival. Creo que en Perú harían lo propio”, aseguró.

“El precio de los boletos no ha sido un acto oportunista. Cada asociación actúa de acuerdo a las normas y al derecho. Tenemos contacto con la FPF, pero nunca hubo alguna referencia al valor de las entradas. No hubo ninguna solicitud para cambiar y no hay posibilidad de reconsiderarlo”, sentenció el vicepresidente de la AUF.