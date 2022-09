Confía en la función que realizará su excompañero de club. Francisco Palencia se refirió a Juan Reynoso y su nueva etapa como entrenador de la Selección Peruana. El exfutbolista mexicano sostuvo que el que fue DT de Cruz Azul, tendrá un destacado trabajo junto a la ‘blanquirroja’.

“Juan Reynoso es una persona preparada para dirigir la Selección Peruana. Tuvo presión al dirigir a Cruz Azul y ahora seguramente también lo hará con su selección nacional. Se lo ha ganado a pulso”, consideró Palencia en conversación con RPP.

“Le auguro una clasificación al Mundial a Perú bajo el entrenamiento de Juan Reynoso, hay una idea muy clara a lo que él juega”, agregó el mexicano.

Palencia también se refirió al estilo que tiene el DT peruano: “En Cruz Azul a lo mejor Juan Reynoso no era un técnico muy ofensivo, primero priorizaba que no le hagan gol y luego a partir de ahí sacar resultados”. A pesar de ello, ‘Paco’ evaluó que “Juan Reynoso se adapta muy bien a las circunstancias y al ritmo que vaya a enfrentar, creo que lo hará bastante bien con la Selección Peruana”

Palencia y su opinión de los delanteros peruanos

Una de las posiciones más complicadas dentro de la Selección Peruana es el puesto de delantero. Palencia se refirió a los atacantes convocados por Reynoso: Santiago Ormeño, Gianluca Lapadula y Raúl Ruídiaz.

“Santiago Ormeño es un chico que despegó en los últimos dos años y tiene muchas ganas de triunfar. Creo que Perú tiene una columna vertebral interesante. Quizá le pueda faltar algún otro delantero además de Santiago Ormeño y Gianluca Lapadula, sobre todo que le generen más jugadas de gol”, acotó Palencia.

Sobre el ataque de Perú, ‘Paco’ cree “que Juan Reynoso debe encontrar un delantero más, porque Lapadula y Ormeño son jugadores que necesitan oportunidades de gol. Para mí lo más fuerte que tiene Perú es el mediocampo, pero quizá Cueva o Carrillo deban generar más”

Francisco Palencia no descartó a la ‘Pulga’: “Raúl Ruidíaz no es un delantero muy alto, pero es muy inteligente para jugar. Es un jugador que mete goles donde sea, me parece muy acertada su convocatoria a la Selección Peruana.

“Todos sabemos del talento que tiene Raúl Ruidíaz, falta que se sienta importante para la Selección Peruana, que sienta todo lo que puede aportar por el gran jugador que es”, finalizó