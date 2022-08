La llegada de Juan Reynoso a la selección peruana genera mucha expectativa debido a los cambios futbolísticos que podría presentar. Precisamente, este miércoles, en conferencia de prensa, el entrenador se refirió a Gianluca Lapadula, quien fue uno de los más destacados del último proceso eliminatorio.

“Es un jugador, que más allá de sus condiciones técnicas o tácticas, se nota que es un ganador, que contagia”, fueron las primeras palabras del estratega respecto al ítalo-peruano, que se unió a la ‘Blanquirroja’ en noviembre del 2020.

De la misma forma, el ‘Cabezón’ confesó no le hubiera gustado jugar contra el ‘Bambino’. “Yo como defensa, me visualizo enfrentándolo y seguro me complicaría. Es de esos delanteros que uno no quisiera enfrentar, define con los dos perfiles, está siempre acomodándose, es un jugador que golpea”, resaltó.

Además, Juan Reynoso confesó su deseo de ver a Gianluca Lapadula manteniendo el mismo nivel en los próximos años, dado que se perfila como pieza clave para las Eliminatorias al Mundial del 2026. “Ustedes lo tienen mejor visto que yo, es un ‘9′ con gran presente. Dios quiera que se pueda prolongar eso en estos años que son clasificatorios”, concluyó.

Recordemos que durante el camino a la Copa del Mundo Qatar 2022, el atacante de 32 años jugó 14 partidos (incluyendo el repechaje contra Australia) y consiguió anotar tres goles; mientras que en Copa América logró la misma cifra en siete encuentros. Actualmente, el ‘Bambino’ firmó por el Cagliari, de la Serie B de Italia, y tratará de sostener el rendimiento.