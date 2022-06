La selección peruana le dijo adiós al Mundial Qatar 2022 tras perder el repechaje contra Australia, luego de una ajustada ronda de penales. La ‘Blanquirroja’ no fue eficiente en los disparos y hubo críticas hacia el equipo, pero Juan Carlos Oblitas descartó la hipótesis de que no se hayan preparado para esa instancia.

“El momento de los penales no los vi. Como nunca, he visto el partido en la tribuna, porque en los camerinos no había televisión. Observé los 120 minutos, entre los 90′ y el suplementario, aunque los penales no los vi”, explicó inicialmente el dirigente en conferencia de prensa.

De la misma forma, arremetió contra las críticas al combinado nacional: “He escuchado y leído sobre que no se practicaron los penales. Eso es falso, es mentira. Lo han dicho por ignorancia o malicia. Dicen que las cámaras de TV no mostraron. ¿Qué cámaras van a tener las imágenes? La prensa está 15 minutos en la previa del calentamiento y después no se muestra nada”.

“El último día de entrenamiento se estaban preparando los penales, inclusive hubo que dejar a Costa Rica esperando, porque iban a trabajar en el mismo campo. Luego, los disparos están preestablecidos, pero lógicamente se hacen algunos cambios”, agregó Oblitas.

“Christian Cueva salió acalambrado, ya no estaba. André Carrillo, tampoco. Todo eso estaba preparado. Eso descártenlo (sobre no ensayar los penales), no sigan con eso, porque no nos hace bien. Está mal hacer ver que no había planificación, cuando eso es lo que más hace Ricardo Gareca”, manifestó el director deportivo.

Finalmente, Juan Carlos Oblitas resaltó que la selección peruana debió buscar ganar en el tiempo regular, pero no hubo una buena actuación. “Simplemente, lo peor que nos pudo pasar es llegar en un partido único a una definición por penales, y la perdimos”, sentenció.