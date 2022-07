Veintiún temporadas en la alta competencia de Europa convierten a Claudio Pizarro en una voz autorizada para hablar de lo que los deportistas necesitan para llegar a la élite. En ese sentido, el ‘Bombardero de los Andes’ dejó un contundente mensaje dirigido precisamente a los jóvenes futbolistas peruanos.

“Salir del Perú lo más pronto posible. Lamentablemente, el fútbol peruano no está pasando por un buen momento y se nota en los campeonatos internacionales. Eso se ve cuando los equipos salen a jugar la Copa Libertadores, eso es muy complicado y no competimos. No llegamos al nivel de competencia que se necesita”, señaló Pizarro en entrevista con Alonso El Inca.

El actual embajador de Bayern Múnich insistió en recomendar a los jóvenes emigrar lo antes que se pueda para mejorar en todos los aspectos.

“Creo que es importante que los chicos, si tienen la oportunidad, salir tempranamente del Perú para que puedan competir de la mejor manera y darse cuenta lo difícil que es”, apuntó.

Asimismo, Pizarro hizo énfasis en el trabajo en las categorías inferiores. “Debemos seguir trabajando en menores, es muy importante que empiecen a salir jugadores. Tenemos las cualidades, lamentablemente muchos jugadores se pierden en el camino. Son importantes esas bases desde pequeño para seguir avanzando y creciendo”, precisó.

Por otro lado, el peruano se refirió a las Eliminatorias sudamericanas. “Tenemos equipo. Siempre hay equipo. Lo importante es mantener un buen nivel durante todas las Eliminatorias, lo cual es muy complicado. Eso cuesta y eso es lo que marca la diferencia en si clasificas o no al Mundial”, finalizó Pizarro, segundo goleador extranjero de la historia de la Bundesliga, con 197 anotaciones.