La selección peruana tuvo un complicado partido ante Ecuador y rescató un empate (1-1), que fue difícil de conseguir. Uno de los principales inconvenientes para la ‘Blanquirroja’ se dio a los dos minutos, tras un mal cálculo de Alexander Callens en la zona defensiva, el cual facilitó el gol de Michael Estrada.

El defensa recibió críticas y decidió pronunciarse a través de sus redes sociales: “Me hago totalmente responsable por el resultado. No era lo que queríamos, pero lo importante es nunca bajamos los brazos. Ahí que seguir trabajando. Esto no se ha acabado. ¡Quedan dos finales más! ¡Siempre con la cabeza en alto! ¡Arriba Perú!”.

De inmediato, el futbolista provocó la reacción de los hinchas de la selección peruana, quienes le expresaron su apoyo. Recordemos que Alexander Callens fue una de las grandes revelaciones durante los últimos cotejos del proceso clasificatorio y se ganó un espacio en el once titular de Ricardo Gareca.

Debido a su buen rendimiento, el defensor acumuló nueve partidos en las Eliminatorias Qatar 2022 y en todos fue titular. Incluso, solo en una ocasión (ante Bolivia en Lima) no pudo completar los 90 minutos, luego de presentar una molestia física al final del primer tiempo. Al margen de lo ocurrido frente a Ecuador, el zaguero es vital para Perú.

Alexander Callens se refirió al empate de Perú ante Ecuador. (Foto: Tw Alexcallens06)

¿Cómo va Perú en las Eliminatorias?

Por ahora, la selección peruana se encuentra en la quinta casilla de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022 en Sudamérica y debe jugar el repechaje. No obstante, los dirigidos por Ricardo Gareca tienen dos partidos en marzo para buscar la clasificación directa al Mundial: visitarán a Uruguay y recibirán Paraguay.