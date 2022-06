La esposa del técnico de la selección peruana Ricardo Gareca, Gladys Hartintegui, llegó a Qatar para alentar a la selección peruana y a su esposo en el partido por el repechaje rumbo al mundial 2022.

La señora Gladys brindó unas cortas declaraciones para América TV y mostró su felicidad por el partido que disputa la bicolor. Ella no está sola pues se encuentra con varios familiares, entre ellos sus hijos, cuñadas y hasta sus nueras.

“Estoy feliz, estoy feliz. Bueno, recién estamos llegando con mi hijo más grande, Milton y mi nuera. Bueno, todavía no pude ver a nadie, no vi a mi hijo tampoco Robertino, ni a Ricardo. Todavía no pude ver a nadie. Está toda la familia, está por ejemplo, la hermana de Ricardo, los hijos, mis sobrinos, somos muchos, entonces todos hinchan por Perú”, dijo.

Gladys Hartintegui no quiso ahondar en las cábalas de su esposo pero si reveló que Ricardo Gareca las realiza desde que era jugador de fútbol profesional.

“No se cuentan (las cábalas) Eso es sagrado”, señaló. “El profe es de rituales”, le preguntaron y ella dijo: “Sí, desde jugador pero son cosas de él, las cábalas de él”.

Respecto al Perú, la señora de Gareca desea que el director técnico continúe por 4 años más dirigiendo la blanquirroja. Sin embargo, señaló que la decisión final la toma el argentino.

“Es una felicidad, desde que llegó, fue todo creciendo y muy hermoso. La gente es muy cálida, son hermosos. Es increíble la cantidad de gente que viene que nos sigue, que sigue a la selección. Es trabajo de él. Él es el que tiene que decidir y su cuerpo técnico. Sí por supuesto (que me gustaría que se quede), ahora me mata”, expresó.

