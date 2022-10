El entrenador Juan Reynoso anunció la convocatoria de jugadores para un nuevo microciclo de entrenamientos de la selección peruana que se desarrollará entre el 02 y el 13 de noviembre. Aunque, en la lista destaca la ausencia de Luis Benites que es el goleador de la Liga 1 2022.

En tal sentido, el entrenador de la ‘Blanquirroja’ explicó la razón por la cual no citó al jugador de Sport Huancayo. “Más allá de los gustos. Uno se tiene que poner en pro y contra de acuerdo a lo que tú pretendes como idea de juego colectiva”, mencionó en conferencia de prensa.

“Soy muy respetuoso de los números. Me ha tocado ver a Luis Benites, pero me parece que los que están convocados, hoy están un pasito arriba”, señaló. De la misma manera, no le cerró las puertas al delantero de cara al futuro. “Seguramente tendrá la oportunidad en algún momento”, señaló.

Cabe mencionar que el futbolista del ‘Rojo Matador’ ha disputado 34 partidos en la Liga 1 2022 entre los cuales ha marcado 18 tantos que lo consolidan como el máximo artillero del torneo local. Aunque, su aporte no es solo en el área, pues registra 6 asistencias.

¿Quiénes son los convocados para el nuevo microciclo?

Pedro Gallese, José Carvallo, Ángel Zamudio, Luis Abram, Alonso Yovera, Carlos Ascues, Renzo Garcés, Piero Guzmán, Miguel Trauco, Roberto Villamarín, Franco Medina, Wilder Cartagena, Pedro Aquino, Sergio Peña, Piero Quispe, Yuriel Celi, Leonardo Villar, José Rivera, Christian Cueva, Bryan Reyna, Andy Polar, Jostin Alarcón, Christofer Gonzales, Alexander Succar, Alex Valera, Matías Succar y Adrián Ugarriza.