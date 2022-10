Juan Reynoso presentó a los jugadores convocados de cara a un nuevo microciclo de entrenamiento de la selección peruana. Aunque, el entrenador especificó que la lista que entregó no es la definitiva para los encuentros amistosos ante Paraguay y Bolivia.

“Es una convocatoria particular porque la coyuntura es particular. Al ser algo particular, nos obliga a que hagamos dos microciclos. Sobre el 13 de noviembre, se liberarán todos los jugadores del exterior, salvo algunas excepciones y se tendrá la lista definitiva. El grupo completo estará sobre el 14″, manifestó el ‘Cabezón’.

De esta manera, el extécnico de Cruz Azul dejó en claro que en dicha nómina se conocerán con qué jugadores que militan en el extranjero se podrán contar. “La verdad, en un primer momento, hubiésemos querido que vengan todos a los de la primera fecha FIFA, pero los clubes aprovechando la coyuntura, anticiparon que no podían venir”, mencionó.

De la misma manera, el popular ‘Ajedrecista’ comentó que también podrían sumarse a esta nómina los futbolistas de Alianza Lima, Melgar y Sporting Cristal. En esta primera lista no fueron tomados en cuenta, pues el comando técnico prefirió que los jugadores de los tres equipos se concentren en la recta final del torneo.

“Al no ser una lista definitiva, existe la posibilidad de que jugadores de Melgar, Alianza y Cristal puedan sumarse a la Selección. Vamos a esperar”, acotó el ‘Ajedrecista’.

“Sí, tal cual (sobre el caso de jugadores de Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar). Sabemos que los tres equipos tienen posibilidades y el 6, uno queda liberado. La verdad, no queríamos hacer la conferencia hoy, sino el lunes, pero por la coyuntura de la fiesta, la hicimos hoy con la limitante de quien puede estar el 6, el 9 y 12″, puntualizó.