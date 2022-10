Real Madrid se quedó con la victoria en el clásico de este domingo ante Barcelona, por la novena jornada de LaLiga Santander. El marcador fue de 3-1, resultado que le sirvió a los merengues para trepar a la cima del certamen en solitario. Tras el encuentro en el Santiago Bernabéu, el entrenador Carlo Ancelotti se pronunció.

El italiano, en entrevista con DAZN, señaló que la clave para ganar fue “todo” lo que hicieron. “Contra equipos como este, con tanta calidad, tienes que hacer un partido completo y lo hicimos, en ataque y en defensa. El equipo estuvo bien con y sin balón, teníamos mucha confianza. El principio fue muy bueno, nos adelantamos pronto y desde ahí controlamos bastante bien. También en la segunda parte”, explicó el DT.

Asimismo, Ancelotti valoró la trabajado por la defensa y mencionó lo hecho Eder Militao, quien tuvo una gran actuación en el duelo contra el delantero polaco Robert Lewandowski, la principal arma de ataque del Barcelona.

“Lo de Lewandowski no era preparado del todo, pero Militao le tenía que meter algo más de presión y lo hizo muy bien. Lewandowski es muy fuerte. Controlamos bien entre líneas, con Kroos y Tchouameni. La primera parte fue muy buena en este sentido”, mencionó.

Por otro lado, Ancelotti se refirió a los ingresos de Eduardo Camavinga y Rodrygo Goes, quienes le dieron frescura a Real Madrid en la ofensiva. “Los cinco cambios ayudan mucho, tienes a jugadores que merecen ser titulares, pero a veces no los puedes poner a todos. Han estado muy bien, queríamos meter energía en el medio con Valverde de inicio y esperar a que, si las cosas no salían bien, Rodrygo y Camavinga nos diesen energía en la segunda parte”, apuntó.

Consultado sobre la goleada (4-0) sufrida en marzo pasado a manos de Barcelona, Ancelotti indicó que “esta vez intenté no inventar nada, cada uno en su sitio y lo hicieron muy bien, también Modric, espectacular en el medio”. “Fue un partido bien hecho”, sentenció.