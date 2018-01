Succar: “Quiero jugar una Copa del Mundo y ser campeón donde vaya”

Alexander Succar ya llegó al FC Sion para unirse a los entrenamientos del club suizo que ya lo recibió y le realizó su primera entrevista oficial, donde el ex USMP destacó los objetivos que quiere lograr al dar el salto hacia el fútbol internacional, entre los cuales destaca notoriamente el ser convocado a la Selección Peruana y estar presente en Rusia 2018.

Preguntado sobre sus objetivos tras su llegada al FC Sion, Succar respondió: “Quiero encajar muy bien en el equipo para poder sumar cada vez más puntos y mejorar como persona, como jugador para ver si en el verano llego a la Copa del Mundo”.

Y agregó que entre sus sueños como deportista están siempre presentes estas dos premisas: “Mi sueño es jugar una Copa del Mundo y salir campeón a donde vaya. Siempre me gusta ganar y hago todo para lograrlo”.

Por otro lado, destacó sentirse cómodo en el FC Sion donde ha tenido un buen recibimiento: “Me han recibido muy bien, me he sentido parte del grupo dese el primer día. Gracias a Dios tengo compañeros que son muy serviciales; hay también algunos sudamericanos que tienen más tiempo que yo y me han explicado varias cosas. Así que estoy muy contento, sabía a donde venía”.

Vale recordar que a inicios del presente año, Alexander Succar parte rumbo al FC Sion suizo en calidad de préstamo del Sporting Cristal, club que tiene los derechos de su carta pase.