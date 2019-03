Huachipato de Chile confirmó la contratación de Alexander Succar por una temporada

Alexander Succar, delantero de Sporting Cristal, disputará la máxima categoría del fútbol chileno con la camiseta del club Huachipato,** **confirmó este lunes la institución sureña.

Tras ser pretendido por César Vallejo y Universitario, el atacante nacional de 23 años se mudará su fútbol a la ciudad de Talcahuano, donde asumirá su segunda experiencia en el extranjero bajo la dirección del técnico argentino Nicolás Larcamón.

“Hoy le damos la bienvenida al delantero peruano Alexander Succar, quien se transforma en el octavo refuerzo acerero para la temporada 2019. ¡Te deseamos mucho éxito”, destacó Huachipato a través de las redes sociales tras acordar con Sporting Cristal la cesión temporal del futbolista por un año, con una opción de compra incluida a su favor.

Hoy le damos la bienvenida al delantero peruano Alexander Succar, quien se transforma en el octavo refuerzo acerero para la Temporada 2019.

De esta manera,encuentra una oportunidad para conseguir mayor protagonismo y buscará resaltar a nivel internacional, luego de representar al Sion de Suiza en el 2018.

“El jugador viajó a Chile, en donde fue sometido a los procedimientos médicos correspondientes, para posteriormente firmar su contrato con Huachipato FC. La familia de Sporting Cristal le desea el mayor de los éxitos deportivos y personales a Alexander Succar en esta nueva experiencia internacional”, destacaron desde el Rímac confirmando la operación.

“Cuando tuve la oportunidad de enterarme de la oferta, me puse a ver el plantel y la estructura del club, y no dudé en venir a Huachipato. Vengo de Sporting Cristal que es un club serio también y me dejaron venir. Estoy muy contento de estar acá”, destacó el flamante refuerzo del Huachipato chileno.