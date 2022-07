Malmö quedó un poco relegado en la tabla de posiciones de la Allsvenskan, el torneo de primera división de Suecia, pero tiene la opción de igualar a los líderes. Este viernes, el equipo viene enfrentando a Sundsvall y Sergio Peña se encargó de romper la paridad en el marcador (0-1), con una gran definición.

El encuentro en el estadio NP3 Arena recién había arrancado y los ‘Azules’ fueron agresivos, con la clara intención de sacar ventaja. Fue así que los dirigidos por el entrenador Milos Milojevic idearon un avance por la banda izquierda, zona por la que apareció el serbio Veljko Birmancevic.

La habilitación para el delantero no fue tan efectiva, motivo por el cual se vio obligado a realizar un pase hacia atrás. El nuevo receptor fue Jonas Knudsen, lateral zurdo que no dudó en sacar un centro elevado. La asistencia no fue correcta, dado que la defensa del Sundsvall logró bloquear.

Sin embargo, el despeje no fue bueno y Sergio Peña se anticipó a todos, justo superando el borde del área, para disparar a la parte alta del poste izquierdo del arquero Andreas Andersson. Debido a la rapidez de la jugada, el guardameta no pudo ni reaccionar y quedó estático sobre la línea de gol (7′).

Sergio Peña med sitt första mål! Malmö FF tar ledningen mot GIF Sundsvall



El remate del volante peruano fue muy preciso y potente, puesto que impactó en el poste e infló las redes de manera espectacular. De esta forma, ‘Peñita’ consigue su primera anotación con la camiseta del Malmö durante su segunda temporada (18 partidos en la Allsvenskan desde su arribo en el 2021).