Cristian Benavente analizó su posible convocatoria para el Mundial Rusia 2018

En una entrevista con ‘RPP Noticias’, Cristian Benavente señaló que buscará mantener un alto nivel para llenar las expectativas de Ricardo Gareca y disputar el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana.

“La idea es tener la continuidad actual, sentirme importante como ahora y ponérsela complicada a Gareca. Al final siempre es positivo que haya alternativas, este es el caso y ojalá sea yo una de esas alternativas”.

“Me encuentro en un momento importante porque desde mitad de año juego todos los partidos, porque marco goles también, y espero continuar así. En mayo cuando salga la lista final, el profe mirará los méritos de cada uno, seguramente, y lo que quiero es que cuando piense allí, vea mis números y mis estadísticas para que vea que estoy en forma”, añadió.

Cristian Benavente aclaró también que se sintió parte de la clasificación porque integró en reiteradas ocasiones la lista de convocados a la Selección Peruana.

“Sí, claro que me sentí parte del grupo, yo fui parte de las Eliminatorias, que no haya ido a los últimos dos o tres partidos, no me quita la alegría de haber contribuido con mi granito de arena”.

Cabe resaltar que la Selección Peruana integra el Grupo C del Mundial Rusia 2018 junto a Francia, Dinamarca y Australia.