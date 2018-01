Claudio Pizarro lamentó no haber participado en la clasificación al Mundial Rusia 2018

Claudio Pizarro conversó con Canal N para referirse a la clasificación de la Selección Peruana al Mundial Rusia 2018, y para hacer sentir su tristeza por no haber formado parte del grupo que consiguió la histórica hazaña.

“Me apenó no estar en el repechaje, De una manera sí, pero, de otra, no. Yo sabía que no estaba al 100%”, sostuvo el delantero del Colonia FC.

Sobre cómo vivió la proeza conseguida por Ricardo Gareca y compañía, Claudio Pizarro señaló que se convirtió en un hincha más.

“Alentando como hincha cuando uno no puede estar en la cancha y una alegría inmensa por supuesto ver al equipo desarrollarse como lo han hecho”.

Cabe recordar que la Selección Peruana integra el Grupo C del Mundial Rusia 2018 junto a Francia, Dinamarca y Australia.