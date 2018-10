Ruidíaz: “Estoy muy feliz de estar en la MLS”

El gran objetivo de los Seattle Sounders es campeonar en esta temporada en la MLS. Una de sus principales figuras es el delantero peruano Raúl Ruidíaz, quien espera que su equipo repita el plato conseguido en 2016.

Tras el doblete que Ruidíaz marcó contra SJ Earthquakes declaró lo siguiente: “Cuando llegué el equipo estaba pasando un mal momento y sabíamos que todo dependía de nosotros para revertir el mal momento. El Seattle es un excelente equipo, una familia en realidad. Estamos muy feliz por todo esto”.

Asimismo, Raúl Ruidíaz se mostró no solo contento de vestir la casaquilla de los Seattle Sounders, sino de jugar en la MLS: “Estoy muy feliz de estar en la MLS y muy agradecido con el club por brindarme la oportunidad de estar acá. Hay que seguir trabajando lo que todos queremos”.

La soberbia actuación en la última jornada de la MLS, le valió a Ruidíaz ser considerado en el once ideal de dicha fecha: arquero, Turner (New England); defensas, DeLeon (DC United), Besler (Kansas City), Parker (New York Red Bulls), Fuenmayor (Houston Dynamo); volantes, Bassett (Colorado Rapids), Janson (Toronto City), Davies (Vancouver); delanteros, Manotas (Houston Dynamo), Zardes (Columbus Crew), Ruidíaz (Seattle Sounders).