Mosquera respondió a "burla" del presidente de Boca Juniors sobre Wilstermann

Roberto Mosquera sigue en la polémica en tierras argentinas, pese a que ya pasaron varios días desde la remontada y tremenda victoria de River Plate ante Jorge Wilstermann de Bolivia por la Copa Libertadores. Esta vez, el técnico peruano le respondió al propio presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici.

El titular de Boca Juniors, cuyo estadio albergará el partido Perú vs Argentina el próximo 5 de octubre por las Eliminatorias Rusia 2018, se refirió al Jorge Wilstermann como un equipo “amateur” tras la goleada 8-0 sufrida en el Monumental de River Plate, tras ir ganando en la serie 3-0 en Cochabamba por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

“Un equipo amateur no le gana a Peñarol, Atlético Tucumán, Palmeiras ni a (Atlético) Mineiro”, respondió Roberto Mosquera a TyC Sports de Argentina al conocer la crítica que recibió el Jorge Wilstermann tras su dura eliminación de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Sin embargo, cuando se enteró que el propio presidente de Boca Juniors fue el autor de la crítica, Roberto Mosquera se fue con todo. “No sabía de quién se trataba y cuando he leído su pasado decidí no contestarle porque para hablar conmigo tienen que estar a mi estatura moral. Yo no voy a descender. Cuando él esté a mi altura moral podremos conversar”, aseveró el técnico peruano de Jorge Wilstermann.

“No tengo la ligereza que tiene esa persona para calificar a un equipo humilde que con poco presupuesto y mucho corazón avanzó a instancias que nadie pensaba y pasó a ser un rival incómodo para equipos grandes. Muchos ya no nos querían ahí”, indicó Roberto Mosquera en respuesta a lo dicho por el presidente de Boca Juniors ¿Habrá réplica de Daniel Angelici?

Mosquera en el Monumental de River