Roberto Mosquera, tras derrota del Royal Pari: "Nadie le mete 5 goles al mejor equipo de Bolivia"

El estratega nacional Roberto Mosquera conversó con el programa la ‘Oral deportiva’ de Radio Ovación para referirse a la actualidad del Royal Pari en el torneo boliviano, al cual catalogó como el “mejor equipo”.

“Una vez más puedo decir que ha sido una locura y muy grato voltear la historia del Royal Pari. Se sabía que era difícil que este equipo sea protagonista en el torneo boliviano, sobre todo porque tuve que sacar a siete jugadores que no estaban en mis planes. Eso para mí fue lo más complicado, incluso no dormía ya que pensaba en sus familias, pero tenía que darse esa medida y el tiempo me dio la razón”.

“Estuvimos durante once fechas en el primer lugar de la tabla y le agradezco a Dios para darme fuerzas y luchar ante la adversidad. Muchas veces digo en voz alta ‘por qué no me mandas a un equipo campeón’, pero luego entiendo que son pruebas que a uno se le presenta en la vida para ver de qué tamaño es la capacidad de uno”, agregó Roberto Mosquera.

Asimismo, el extécnico de Alianza Lima señaló que la derrota sufrida el último fin de semana ante Bolivar fue porque “no contaban” con su defensa titular.

“Royal Pari es un equipo pequeño que se está consolidando. En este último partido ante Bolívar no pudimos contar con uno de nuestros defensas titulares, sin embargo nadie le mete cinco goles al mejor equipo de Bolivia. ¿Si el árbitro nos perjudicó? No suelo hablar de ellos, pero no nos cobraron un claro penal que tal vez otra hubiera sido la historia”.

“Más allá de todo, siento dolor por perder, pero estoy muy orgulloso de mi equipo. Este grupo mete, corre, empuja… y enfrentando a un grande con menos armas, también se gana el respeto”, sentenció Roberto Mosquera.