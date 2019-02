Renato Tapia destaca a dos leyendas de la Premier League como sus principales referentes

Mientras se formaba y daba sus primeros pasos en el fútbol, Renato Tapia seguía la Premier League con la intención de ver todo lo que hacían en el campo dos futbolistas que también tenían la misma posición que él en el campo.

El mediocampista de la selección peruana reconoció que admiró el trabajo realizado por Steven Gerrard, en Liverpool, y Frank Lampard, en Chelsea. El ‘Cabezón’, como todo joven, deseaba copiar lo mejor de ambos cracks, hoy retirados.

“De joven veía mucho la Premier League y me fijaba en Steven Gerrard y en Frank Lampard. Eran los que más me gustaban y los que más trataba de seguir”, reveló Tapia en una entrevista con la versión peruana de AS.

Ahora, Renato Tapia también ha confesado que es poco de fijarse en otros futbolistas, pues prefiere analizarse a sí mismo para corregir y mejorar algunos detalles sobre la labor que realiza cada vez que juega.

“Ahora ya no me fijo en muchos. Trato de hacer autocrítica y mejorar con los consejos que me dan mis técnicos”, añadió el hombre que todavía tiene contrato con el Feyenoord, club que lo cedió al Willem II.

Precisamente, Renato Tapia comentó sobre la nueva experiencia que le ha tocado vivir en Holanda desde enero. “Me siento bien, con mucha confianza. El entrenador me preguntó dónde quería jugar y eso es importante. Estoy muy ilusionado”, concluyó.