Reinaldo Rueda lamentó la ausencia de Paolo Guerrero en la final

Flamengo no pudo salir victorioso en el Maracaná y terminó perdiendo en el Maracaná la final de la Copa Sudamericana. Con la presencia de Miguel Trauco durante los 90 minutos, el equipo de Reinaldo Rueda no pudo ir más allá del empate (1-1) y explicó las razones por las que sus dirigidos no pudieron doblegar a su rival; además, de la ausencia de Paolo Guerrero.

“Somos un equipo que tuvo muchas adversidades en el camino. A pesar de tener un elenco de hombres íntegros y con carácter, perdimos a algunos que eran vitales para nuestras aspiraciones”, agregó Reinaldo Rueda.

Además, se refirió a la ausencia de Paolo Guerrero con el Flamengo. “Creo que en el equipo faltó en algunos momentos esa experiencia de jugadores importantes en posiciones vitales como, por ejemplo, la situación de Paolo Guerrero, o de Diego Alves”.

Finalmente, el técnico de Paolo Guerrero señaló: “Sabíamos que no podíamos sufrir un gol y nos faltó control emocional para impedir el empate. En los dos juegos se dio una característica muy similar de no valorar el marcador, de dejar que la emoción nos traicionara. Es una oportunidad que infelizmente se nos va”.