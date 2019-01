Raúl Ruidíaz: "Lo que más extraño es jugar por Universitario de Deportes"

El atacante nacional Raúl Ruidíaz reconoció ante las cámaras de ESPN que extraña ponerse la camiseta de Universitario de Deportes y, sobretodo, viajar con sus compañeros a los distintos escenarios que tiene el fútbol peruano, al que catalogó como un torneo “muy lindo”.

La ‘Pulga’, de 28 años, recalcó su amor incondicional por la ‘U’ debido a que fue el primer club que le abrió las puertas en su sueño por llegar a ser un futbolista profesional.

“El fútbol peruano es muy lindo, es ir a escenarios muy complicado. Lo que más extraño es jugar por Universitario de Deportes”.

“Soy hincha desde muy ‘chiquito’. Cuando nací, no grité ‘¡Ah!’, grité ‘¡U!’. Comencé en el club desde los 8 años. desde ahí ya era un sueño para mí y debutar en la profesional fue un objetivo cumplido”, agregó Raúl Ruidíaz.

Por otro lado, el actual delantero del Seattle Sounders dio detalles de su preparación a la hora de patear un penal.

“Soy de las personas que antes de ‘picar’ un penal, tengo que trabajarlo durante la semana, porque se me puede escapar. Al momento en que me paro es porque me siento seguro y si pateo por los costados sería cambiar de decisión, y es ahí cuando fallo. Creo que una vez lo fallé, pero son cosas que pasan. Si no lo intento, cómo me equivoco”.