Así fue la presentación de Raúl Ruidíaz ante los hinchas del Seattle Sounders

Al mismo estilo de Lionel Messi, el peruano Raúl Ruidíaz posó con la camiseta del Seattle Sounders en su presentación sobre el gramado del CenturyLink Field ante los miles de hinchas que se dieron cita en el mencionado recinto deportivo.

El jugador de la Selección Peruana acaparó la atención de todos los asistentes previo al partido que iba a protagonizar su nuevo equipo contra el Portland Timbers.

Raúl Ruidíaz se mostró muy sonriente ante las innumerables muestras de cariño que le brindaba su nueva afición, la cual espera que la ‘Pulga’ pueda seguir demostrando un gran nivel tal como lo hizo con el Monarcas Morelia la última temporada.

Si bien todavía no hay fecha para el debut del ‘9’, en los próximos días se conocerá cuál será la primera prueba que le espera al futbolista nacional con los colores del Seattle Sounders.

Cabe resaltar que Raúl Ruidíaz tiene vínculo con los ‘Rave Green’ por las próximas tres temporadas.

For the first time at CenturyLink Field, Raúl Ruidíaz! #ElNuevo9pic.twitter.com/lu9YcZRmIq