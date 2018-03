Presidente de Atlas desenmascaró a Alexi Gómez por estas actitudes

Alexi Gómez fue separado de manera oficial por el Club Atlas. El presidente Gustavo Guzmán declaró ante ‘Fútbol Como Cancha’ las actitudes que tenía el volante peruano en la interna. El mandamás expresó su malestar por su desinterés en el equipo cuando las cosas iban mal en la Liga MX y comentó que no toleraron más su comportamiento tras las imágenes publicadas en redes sociales jugando una ‘pichanga’.

“Nosotros le dimos un seguimiento puntual, el técnico de aquel entonces lo fue a ver jugar y quedó encantado. Cometimos un error de no analizar a fondo su comportamiento, la parte personal y la parte de la familia. Estábamos impactados por sus buenos resultados en la liguilla de Perú, pero lo contratamos en esa parte del análisis”, declaró sobre Alexi Gómez.

“Francamente lo vimos desganado, sin ganas de integrarse. Hay una actitud de los jugadores del Atlas de mucha entrega, muy unidos entre ellos, pero a excepción de Alexi Gómez. La semana pasada tuvimos un juego determinante que afortunadamente logramos triunfar, hubo varias actividades del punto de vista humano, pláticas donde los jugadores salían llorando por la desesperación de no lograr los resultados y él salía bromeando”, dijo el dirigente.

“No es un tema de nacionalidades, es un tema que el ‘chamaco’ no le interesa progresar y es triste porque con esas cualidades, que yo las vi, en la parte futbolística lo estudiamos a fondo. En los pocos minutos que jugó, más allá de un par de buenos tiros de larga distancia, no se le vio nada y encima de eso fue la manzana podrida de un grupo y no lo podíamos soportar”, dijo el presidente del Atlas.

Finalmente, indicó que no encontró en Alexi Gómez una persona indiferente al error y dijo que nunca escuchó o recibió unas disculpas. “Realmente no, es parte de su personalidad. No le importa la vida”, acotó.