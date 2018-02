Pedro Gallese no jugará durante un mes por lesión en la rodilla

Desde su cuenta oficial de Instagram el portero de los Tiburones Rojos de Veracruz y meta titular de la Selección Peruana, Pedro Gallese, anunció que estará fuera de competencia en la Liga MX por tiempo de un mes, a raíz de una lesión sufrida en su último encuentro en el torneo azteca.

Tras una dura entrada sufrida en su último partido del Clausura de la Liga MX contra el Club América, Gallese se lesionó y ha pasado los respectivos exámenes médicos para conocer la gravedad de su lesión, la cual se trataría de una ruptura del cuerno anterior del menisco medial de su rodilla derecha.

La lesión (que lo sacó en camilla en dicho partido) le tendría en reposo durante un mes y ha prendido las alarmas por los importantes encuentros amistosos que tiene que enfrentar la Selección Peruana a partir de marzo, los mismos que serán preparatorios para el mundial de Rusia 2018.

En su cuenta oficial de Instagram, al arquero nacional Pedro Gallese posteó el siguiente mensaje: “Ser fuerte es levantarse de cada caída, limpiarse las heridas y seguir adelante, un mes fuera de las canchas”.

El mensaje de Pedro Gallese tras enterarse de la lesión que lo alejará de las canchas por un mes | Foto: captura Instagram

Al respecto, el médico de los Tiburones Rojos de Veracruz, Juan José Pérez, comentó lo siguiente sobre la condición del peruano: “Con Pedro salió por lesión ayer en el partido, tuvo un choque fuerte con Richard Ruíz donde hay una hiperextención de la rodilla y el día de hoy le realizamos los estudios pertinentes, una resonancia magnética y encontramos una ruptura del cuerno anterior del menisco medial (de la pierna derecha) con esto es procedente a cirugía”.

Finalmente, el galeno del cuadro mexicano señalo que Pedro Gallese será baja entre cuatro a seis semanas: “El promedio es en ese tiempo, de cuatro a seis semanas esperando que no haya más en la cirugía, le hicimos la resonancia y eso nos arroja pero a veces entrando ya en el quirófano se encuentran cosas que no se ven en los estudio, esperemos que este no sea el caso”.