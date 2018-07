Pedro Gallese vuelve al arco de los Tiburones Rojos de Veracruz

El arquero de la Selección Peruana, Pedro Gallese, está listo para volver tapar con su equipo, los Tiburones Rojos de Veracruz de la Liga MX, el cual jugará ante los Lobos BUAP este domingo 29 de julio a las 4.00 pm (hora peruana), por la segunda jornada del Apertura mexicano.

En las últimas prácticas de fútbol durante los entrenamientos de los Tiburones Rojos de Veracruz, se pudo ver a Pedro Gallese formar parte del equipo titular, desplazando del arco a Melitón Hernández, golero que dejaría sin espacio al otro arquero peruano, Carlos Cáceda, ex Universitario de Deportes y ex Deportivo Municipal.

Luego de no ser considerado como titular en la primera fecha del Apertura como en la Copa MX, Gallese declaró y aseguró que se encuentra listo física y mentalmente para volver al titularato en los Tiburones Rojos de Veracruz: “(El entrenador) Me dijo que me preparara físicamente bien. Vengo del Mundial, estuve un par de días de vacaciones y ahora estoy al cien para el campeonato”.

¿Y las ofertas que maneja en el exterior? El propio arquero de la Selección Peruana se encargó de aclarar su situación: “Eso lo está manejando mi representante, seguro aquí con el club. De mi parte no sé nada. Yo me estoy preparando para este fin de semana y nada más”.

Lobos BUAP vs Tiburones Rojos de Veracruz jugarán este domingo 29 de julio desde las 4:00 pm en el Estadio Universitario de Puebla por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga MX.