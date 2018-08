Paolo Hurtado explicó por qué decidió fichar por el Konyaspor de Turquía

El atacante nacional Paolo Hurtado conversó con RPP Noticias para explicar su decisión de abandonar el Vitória de Guimaraes y terminar recalando en el Konyaspor de Turquía por las próximas tres temporadas.

“Este equipo tiene una hinchada con mucha pasión. El presidente me trató muy bien y me ha dado mucha confianza desde el primer día. Llegué al fútbol turco con la intención de experimentar y, sobre todo, mejorar. Mientras tanto, mi familia estará feliz donde esté”.

Sobre su llegada al fútbol asiático, el integrante de la Selección Peruana catalogó al Konyaspor como una “gran institución” y que espera tener una rápida adaptación para debutar lo antes posible en la Superliga de Turquía.

“No tengo ninguna duda que llego a un gran club y estoy muy contento por ello. Ahora solo queda entrenar bien y mostrar todo mi talento en los entrenamientos. Solo queda ponerme a punto para iniciar con todo en la liga turca”.

“Fue complicado dejar un equipo en donde me sentí bien, hacía goles y era capitán, pero me tracé metas y tengo la plena seguridad que me irá muy bien. ¿Si tendré problemas con el idioma? Para nada, uno se acostumbra a todo”, agregó Paolo Hurtado.

Cabe resaltar que Paolo Hurtado (Flamante incorporación del Konyaspor de Turquía) se sumó a la lista de jugadores peruanos que decidieron cambiar de club tras participar en el Mundial de Rusia 2018.