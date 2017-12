Paolo Guerrero: "Tomé un té en un recipiente que estaba contaminado"

Rompió su silencio. El delante de la Selección Peruana Paolo Guerrero conversó con la el programa brasileño ‘Fantástico’ después de que la FIFA le imponga una sanción que exige que esté fuera de las canchas durante un año.

El ariete de la Selección Peruana se perdería el Mundial Rusia 2018, pero sus abogados apelarán ante la misma FIFA. Y en caso no logren la victoria, acudirán al TAS.

Sobre la sanción

“Hablar de dopaje es muy fuerte. Muchas personas no saben, y por eso hablan del consumo de cocaína, pero quiero aclarar un poco lo que se está hablando. Mi resultado no fue positivo. Hay un proceso de investigación. Muchas personas hablan cocaína. La sustancia tiene algunos componentes, pero ya hablan de cocaína. Cuando comenzó el proceso de investigación, la FIFA ya me castigó por 30 días. Muy rapido. Una cosa que en el primer momento es un poco injusta. No podían suspender tan rápido con un proceso en investigación. Creo que por la repercusión y porque se trató de mí, actuaron de esa forma. Creo fue un punto injusto”.

Dudas

“No voy a ser loco de tomar un té de coca porque sé que me puede perjudicar. Yo pregunto siempre lo que puedo y lo que no puedo tomar, la crema que puedo poner, el champú que puedo usar. Todos en el Flamengo lo saben. ¿Cómo puedes ahora estar tranquilo? Si un pescado está contaminado, ¿cómo lo hace? ¿En quién puedes creer?”

¿Cocaina? ¡Jamás!

“Dejo claro que no consumo de cocaína, nunca en mi vida. Tengo 17 años de carrera profesional, pasé por miles de controles. Sólo por Corinthians y Flamengo son 17 controles. El 14 de septiembre pasé por mi último control por el Flamengo, en la Sudamericana. Nunca tuve ganas de consumir droga. No voy a ser una persona que pueda perjudicarme. Siempre me dediqué, soy profesional. Me siento tranquilo, trato de estar tranquilo porque sé de la persona que soy. Estoy demostrando inocencia. No consumía droga ni consumía nada siendo negligente. Está todo ahí para la FIFA resolver. Ahora, ¿como lo hago? Ellos me suspendieron un año. ¿Cómo resuelvo esto?.

¿Cómo ingresó la sustancia?

Tomé un té de anís en Perú porque estaba con indigestión y en Argentina un té negro con limón y miel porque estaba con gripe. No estoy culpando a nadie, pero la sustancia puede estar en una jarra, en la taza, en el sajón del té … Puede estar en una de esas cosas.”

La sustancia

“La sustancia no ayuda al rendimiento. Entonces no tiene cómo. Por la cantidad da para ver que no tiene consumo de droga, y la FIFA ya descartó eso. La sustancia no es un estimulante. Entonces no tengo cómo ser culpable. Sería sólo una tontería”.

Tras la sanción de noviembre

“Cuando me enteré de la suspensión, para mí fue muy fuerte. Pensé primero en el perjuicio moral y en mis padres. Me preocupa más con ellos, porque puedo aguantar todo. Pero mis padres sienten que están pasando por un momento mal, para mí es la peor cosa. Ahora están más tranquilos porque ya saben lo que pasó, pero lo primero que vieron fue cocaína. Saben que no estoy feliz porque no estoy jugando al fútbol. Y ellos saben que mi vida es el fútbol. Estoy suspendido, ya dejé de estar en dos partidos que eran los más importantes de mi vida y no estoy en una final. Es tanto perjuicio que estoy pasando ahora que es un momento complicado. Cuando supe que estaba suspendido por un año, ese día fue mortal. Porque la primera cosa que me vino fue: no voy a poder jugar una final. Me sacaron de un juego tan importante para mí y para mi carrera. Pasó, y ahora tengo que ser fuerte para seguir demostrando mi inocencia. Hay un dicho en Perú: quien no debe no teme”.

La apelación

“Por supuesto que creo en la absolución. ¿Como no? No hice nada, soy inocente y lo estoy probando. Ya hablé en la audiencia. Está todo claro para saber que es una contaminación y ver que es una contaminación. No hay mucho que pensar. Yo estaba seguro de que salí absuelto (de la audiencia en Suiza). Estaba pensando en jugar los dos partidos de la final sudamericana. Yo creía que sería absuelto allí porque está claro. No tiene mucho que pensar. Los números científicamente están muy claros”.

¿Qué viene ahora?

“Estaba entrenando fuerte, solo que es lo peor. Imagina entrenar solo en el club, no ver a nadie. No ver a mis compañeros y sólo entrenar con preparador físico y yo en el campo. Chutar al gol y no tener portero. ¿Sabes qué es esto? Para mí es lo peor que estoy pasando en mi vida. Jugar a la Copa para mí ahora pasó a segundo plano. La primera cosa que quiero ahora es jugar por el Flamengo a principios de año. No puedo hablar de la Copa porque quiero jugar ya. Si acabara hoy mi suspensión yo quería jugar esa final. Me estaba preparando para jugar los dos partidos de la fin”.