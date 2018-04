Paolo Guerrero reapareció con gol en partido amistoso que disputó Flamengo

El delantero peruano Paolo Guerrero reapareció con gol durante el amistoso que protagonizaron Flamengo y Tigres do Brasil, donde goleador nacional volvió a convertir tras casi seis meses por una sanción impuesta por dar “positivo” en un control antidoping.

En horas de la tarde, el Flamengo afrontaba un cotejo de intertemporada y el entrenador (interino) Maurício Barbieri decidió dar prioridad a los jugadores que no gozaban de minutos: entre ellos, el lateral izquierdo Miguel Trauco.

A pesar que Paolo Guerrero no estuvo desde el arranque, el ‘Depredador’ hizo su aparición sobre el gramado del Ninho do Urubu en el segundo tiempo, donde demostró que la sanción impuesta por la FIFA no le afectó en lo más mínimo y que continúa teniendo el olfato goleador.

El amistoso se jugó a tres tiempos de 30 minutos cada uno y el resultado fue goleada a favor del Flamengo gracias a las anotaciones de Marlos, Guerrero, Ederson y uno en contra.

Cabe resaltar que Paolo Guerrero continúa poniéndose a punto para llegar de la mejor manera a los amistosos que sostendrá la Selección Peruana previo al inicio del Mundial Rusia 2018.

Así fue el gol de Paolo Guerrero con el Flamengo