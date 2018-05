Paolo Guerrero: hinchas del Flamengo lamentan situación del peruano por el TAS

Aficionados del Flamengo consideran que la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de elevar la sanción por dopaje al delantero Paolo Guerrero castiga principalmente a los hinchas peruanos, que no podrán verlo jugar el Mundial de Rusia.

“Es absurdo, principalmente para el pueblo peruano. Ellos (los miembros del TAS) tenían que tener consideración con el pueblo peruano, cuya selección no disputaba una Copa del Mundo desde 1982, y ahora que van a un Mundial tras 36 años ellos están castigando al pueblo peruano”, aseguró a Efe Bruno da Silva, un carioca que se dice incondicional del Flamengo.

La decisión del TAS de elevar la sanción a 14 meses por el positivo en una prueba de dopaje, de los que ya cumplió seis, le impide al delantero disputar el Mundial Rusia 2018, para el que ya había sido convocado por el seleccionador de su país.

“Perú no va a la Copa del Mundo desde 1982 y ahora su mejor jugador no va a poder participar por causa de dopaje, que él sabe que no hace uso de esa substancia, de cocaína, que estaba en un té”, insistió Da Silva.

Paolo Guerrero dio positivo de benzoilecgonina, principal metabolito de la coca y sus derivados, en un control al que se sometió después del partido de clasificación para el Mundial contra Argentina en La Bombonera, el 5 de octubre de 2017.

La FIFA lo sancionó inicialmente con un año pero posteriormente su comité de apelaciones la redujo a seis meses.

El delantero recurrió ante el TAS el 3 de mayo tras declararse inocente y alegar que consumió la sustancia por accidente en un té de hoja de coca que le sirvieron en el hotel en donde estaba concentrada la selección.

“Como hincha estoy muy triste, porque sentí que él estaba con disposición (para jugar). Quería jugar sobre todo el Mundial con Perú clasificado. Lamento mucho, es una pena, pero comprendo, no hay vuelta atrás”, afirmó Carlos Sampaio, otro seguidor del Flamengo.

“Dio positivo en el dopaje incluso sin él tener la culpa. Va a ser una pena para Perú y principalmente para él, para el Flamengo también. Como rojinegro lamento mucho”, agregó.

Artur Maia, igualmente hincha del Flamengo, afirmó que Guerrero le hará falta tanto a su selección como al club carioca.

“Otros jugadores ya fueron sancionados pero no fueron castigados por tanto tiempo. Creo que es innecesario eso. En la selección él es el jugador principal. Hace muchos años que Perú no va a un Mundial y ahora su principal jugador no va a estar, el tipo que marca goles, el tipo que hace todo”, dijo por su parte Wagner Silva. EFE