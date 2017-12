Paolo Guerrero: Flamengo y las posibles opciones para reemplazar al peruano

El castigo de un año aplicado a Paolo Guerrero por la FIFA viene siendo un tema de gran preocupación para la Selección Peruana y Flamengo. Por un lado, el delantero se perdería el Mundial Rusia 2018, mientras el club brasileño ya pensaría en los posibles reemplazos del jugador ya que el contrato vence en agosto del próximo años.

El contrato de Paolo Guerrero con el Flamengo va hasta agosto de 2018. Por eso, si no consigue revertir el castigo de un año por la FIFA, el atacante no actuaría más con la camiseta del club. De esta manera, según la web Globoesporte, ya se está analizando nombres para la próxima temporada. Calleri, argentino ex jugador del Sao Paulo y actualmente en Las Palmas de España, es una gran opción para el reemplazo del delantero peruano.

Rodrigo Caetano, director ejecutivo del Flamengo, recibieron con gran asombro la sanción y a su oficina han llegado muchas ofertas de atacantes que pueden reemplazar a Paolo Guerrero. Por otro lado, el técnico Reinaldo Rueda ya había pedido a la directiva del club un delantero para la próxima temporada para reforzar el ataque.

Cabe señalar que el próximo miércoles 13 de diciembre se jugará el partido de vuelta por la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Maracaná. Independiente venció 2-1 en la ida y el club brasileño está obligado a ganar para buscar chances de salir campeón.