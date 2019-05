Paolo Guerrero envía emotivo mensaje a su padre por su cumpleaños

Paolo Guerrero sigue brillando con el Internacional de Porto Alegre, donde dejó por sentado toda su categoría al marcar un doblete en los octavos de final de al Copa de Brasil ante el Paysandú. Sin embargo, el ‘Depredador’ hizo un alto a su actividad deportiva para hacer uso de su cuenta de Instagram para enviar un sentido saludo a su padre, José Guerrero, por su cumpleaños.

Paolo Guerrero inició su mensaje señalando lo mucho que le hubiera gustado celebrar esta fecha junto a él y lo que significa en su vida.

“Hola Papá, tenía unas cuantas palabras que me hubiese gustado decirte en persona[…] quería que sepas lo que significas para mí, no tengo palabras para agradecerte por todo lo que has hecho por mí, desde la educación que me diste, corregirme y aconsejarme los caminos de la vida hasta demostrarme que con perseverancia podía lograr ser un profesional”, escribió el delantero de Internacional de Porto Alegre.

Paolo Guerrero a lo largo de su mensaje continuó evidenciando el gran respeto, amor y admiración por su padre.

“[…] a pesar que no estoy ahí para darte un fuerte abrazo y decirte lo mucho que te quiero, por lo menos por intermedio de mensajes, luego mi llamada pueda confortarme que no estoy a tu lado pero que estás en mi corazón todo el tiempo. Feliz día Papito, pasa un gran día que te lo mereces. #soytuhincha #idolo#realporsiempre”, ultimó Paolo Guerrero en Instagram.